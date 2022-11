Dimarco la freccia nell’arco di Inzaghi per Juventus-Inter. Un fattore!

Manca sempre meno al big match di domenica sera contro la Juventus e l’Inter è pronta a dare battaglia in campo alla ricerca dei tre punti. La partita si deciderà probabilmente grazie al gioco sulle fasce e i nerazzurri in questo caso sarebbero pronti a scatenare il fattore Federico Dimarco

SEMPRE TRA I MIGLIORI − Federico Dimarco, fino ad ora è stato protagonista di un inizio di stagione esaltante. L’esterno nerazzurro infatti, è sempre stato tra i calciatori più in forma, anche nel periodo più difficile dell’Inter. Con le sue giocate è stato molto spesso decisivo nella finalizzazione di azioni da gol. Fino ad ora ha impressionato il suo dinamismo e la sua facilità di corsa, oltre che la grande tecnica di cui è dotato.

UN’EREDITÀ PESANTE − A inizio stagione in molti avevano storto il naso quando dal mercato non era arrivato un rimpiazzo in grado di sostituire Perisic. l nerazzurri infatti, anche a causa di problemi economici, avevano scelto di puntare su Gosens e Dimarco. Il tedesco però non ha mai convinto a pieno, e Inzaghi si è trovato a scommettere sull’esterno italiano. Scommessa vinta vista le prestazioni e la qualità del 32 nerazzurro, che fino ad ora non ha mai fatto rimpiangere l’addio di Perisic.

Inter, contro la Juventus Dimarco può essere un fattore

UN POSSIBILE FATTORE − Nel posticipo domenicale con la Juventus, l’Inter proverà a ottenere la sua quinta vittoria consecutiva in campionato. La partita si deciderà probabilmente con il gioco sugli esterni e sul braccetto di sinistra (vedi focus) ed è qui che Federico Dimarco potrebbe risultare un fattore decisivo. Con il suo attuale stato di forma infatti, potrebbe mettere in crisi un Cuadrado che fino ad ora è apparso molto sottotono. Le sue sgroppate sull’out di sinistra, uniti ai sui cross quasi sempre precisi, potrebbero fruttare ai nerazzurri un buon numero di occasioni da rete. Altro fattore da tenere in considerazione è la sua grande capacità di inserirsi e calciare pericolosamente verso lo specchio della porta. Occhio poi alla sua grande abilità sui calci da fermo, che potrebbero rivelarsi fondamentale ai fini del risultato finale. Se la squadra riuscirà a sfruttare tutte queste caratteristiche di Dimarco, le possibilità di portare a casa il risultato potrebbero aumentare vertiginosamente.