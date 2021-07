Inter-Pergolettese: per Sensi sarà un test importante – Sky

Inter-Pergolettese di questo pomeriggio, secondo impegno della preparazione estiva, sarà un test importante per Stefano Sensi che vuole riprendersi un posto da protagonista nell’Inter.

Questa sera l’Inter sarà impegnata contro la Pergolettese per la seconda amichevole di questo precampionato dopo quella col Lugano. Simone Inzaghi avrà a disposizione una squadra più completa e sarà soprattutto un test importante per Stefano Sensi. Il centrocampista, come noto alle prese da due anni con tanti problemi fisici che gli sono costati anche la partecipazione al vittorioso Europeo con la nazionale italiana, ha mostrato di essere in buona condizione e sarà valutato molto attentamente oggi. L’Inter e Simone Inzaghi non mettono in discussione le sue qualità tecniche, ma vogliono delle garanzie sulla sua tenuta fisica. A riportarlo è Silvia Vallini in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”.