Inter al lavoro su Nandez: c’è ancora distanza con il Cagliari

Nahitan Nandez è un obiettivo concreto di mercato per l’Inter che continua a lavorare col Cagliari per il centrocampista uruguaiano. C’è ancora distanza tra domanda e offerte con il club sardo.

L’Inter ha messo gli occhi da qualche tempo di Nandez, considerato un elemento in grado di rinforzare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Portare a Milano il centrocampista uruguagio del Cagliari non è comunque facile. Le ristrettezze di bilancio obbligano i nerazzurri a trattare solo sulla base di un prestito, mentre il Cagliari vuole monetizzare quello che considera un elemento importante della sua rosa. Secondo Valentino Della Casa per “Sky Sport” il Cagliari ha da tempo accettato l’idea del prestito, ma vuole garanzie sul futuro acquisto del giocatore. La distanza al momento è consistente, 2 milioni offerti dall’Inter, 10 richiesti dal Cagliari.