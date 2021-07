Inter, con la Pergolettese tornerà Skriniar dal primo minuto – Sky

L’Inter scenderà in campo oggi contro la Pergolettese per un’amichevole precampionato. Dovrebbe rivedersi dal primo minuto Milan Skriniar, già in campo per qualche minuto nel primo impegno contro il Lugano.

Annullata la tournée negli Stati Uniti, l’Inter ha rimediato con altre amichevoli “in casa”. Oggi alle 18 i nerazzurri scenderanno in campo contro la Pergolettese per il secondo test di questo precampionato. Sarà un’Inter più completa rispetto a quella vista nel primo impegno contro il Lugano alla luce dei graduali rientri dei nazionali. Tra questi Milan Skriniar, in campo per qualche minuto contro il Lugano, e possibile titolare nella giornata di oggi. A riferirlo è Silvia Vallini in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”.