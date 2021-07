Inter, Inzaghi valuta anche Satriano. Quarta punta in un caso ma no priorità

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, sta valutando tanti giocatori nerazzurri, tra cui anche il giovane attaccante Martin Satriano.

VALUTAZIONI – Come riferisce Silvia Vallini, da Appiano Gentile in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, oggi contro la Pergolettese ci sarà spazio per Hakan Calhanoglu e tanti altri che Simone Inzaghi sta valutando attentamente. Anche in attacco, dove il giovane attaccante Martin Satriano si è messo in luce in questo precampionato.

RITORNI – Domani l’allenatore nerazzurro riabbraccerà altri giocatori del reparto offensivo come Romelu Lukaku, convocato come Alexis Sanchez, oltre ad Arturo Vidal e Matias Vecino. Poi in arrivo anche Ivan Perisic (vedi articolo).

QUARTA PUNTA – Il club nerazzurro potrebbe poi cercare una quarta punta, in caso di partenza di Andrea Pinamonti ma questa non è al momento una priorità.

Fonte: Sky Sport 24 – Silvia Vallini