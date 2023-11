L’Inter al Mondiale per Club: prima italiana! Le altre già dentro − CdS

L’Inter si è guadagnato il pass per accedere al prossimo Mondiale per club del 2025. Prima squadra italiana a farlo. I nerazzurri non sono da soli.

TRAGUARDO − Da Salisburgo, l’Inter ritorna a casa non solo con la qualificazione agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo, ma con la prestigiosa aritmetica di poter disputare nel 2025 il nuovo Mondiale per club. Quello a 32 squadre divise in otto gironi. La Beneamata è la prima italiana a staccare il pass, in attesa di Milan, Napoli e Juventus. Le altre squadre nostrane speranzose di volare negli USA tra due anni. Il torneo avrà cadenza quadriennale e sarà composto da 12 europee, sei sudamericane, quattro africane, quattro asiatiche, quattro centro/nord americane, un’oceanica e poi uno dal Paese ospitante. Ad oggi, sono dentro, oltre all’Inter, Chelsea, Real Madrid e Manchester City (vincitrici delle ultime tre edizioni della Champions League); Palmeiras, Flamengo e Fluminense (vincitrici delle ultime tre edizioni della Copa Libertadores); le asiatiche Al-Hilal e Urawa Reds; e le centro/nord-americane Monterrey, Seattle Sounders e Lèon. Il torneo si svolgerà tra giugno e luglio 2025.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia