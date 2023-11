Salisburgo-Inter, Lautaro Martinez super! C’è pure un 5: le pagelle − TS

Ieri sera è andata in scena la quarta gara del girone di Champions League tra Salisburgo e Inter. Vittoria d’oro per i nerazzurri che passano agli ottavi di finale. Le pagelle di Tuttosport vedono Lautaro Martinez come migliore in campo, autore del gol decisivo. Quasi tutti promossi, ma qualche insufficienza.

I VOTI − Il migliore in campo per Tuttosport è stato Lautaro Martinez, autore del gol decisivo su rigore per la vittoria dell’Inter. Voto 7,5. Prendono un 7 pieno in pagella anche Darmian, Thuram e Barella, oltre che il mister Simone Inzaghi. Il difensore italiano è sicuramente da segnalare tra i più positivi per il lavoro svolto sia in fase difensiva che in fase offensiva. L’attaccante francese, invece, ancora una volta ha messo in difficoltà la difesa avversaria ogni volta che ha deciso di partire palla al piede. Barella entra e cambia il ritmo della gara, oltre che procurare il rigore. Voto 6,5 per Sommer, De Vrij e Asllani. I primi due impeccabili ancora una volta a non subire reti e attacchi pericolosi. Il centrocampista albanese in poco tempo ha dato ritmo al gioco e sfiorato il gol. Insufficienze da 5,5 per Frattesi e Mkhitaryan, al di sotto delle loro prestazioni abituali. Peggiore in campo Calhanoglu con voto 5, che perde palloni sanguinosi e commette errori non da lui. Quasi come se avesse avuto un fratello gemello a giocare ieri al posto suo.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati