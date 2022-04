Inter, Milan, Fiorentina, Juventus: quanto vale vincere la Coppa Italia? – CF

L’Inter si appresta ad aprile le semifinali di ritorno di Coppa Italia questa sera a San Siro contro il Milan. Domani completeranno il tabellone Juventus e Fiorentina. Ma quanto vale arrivare in fondo e alzare al cielo il trofeo?

GUADAGNO – L’Inter per volare in finale di Coppa Italia deve necessariamente vincere perché lo 0-0 dell’andata non dà scampo. In caso di parità con almeno un gol segnato a passare il turno sarà il Milan. Ma la domanda che molti si pongono è anche un’altra: quanto vale vincere la Coppa Italia 2021/2022? Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il trofeo porta nelle casse della squadra vincitrice ben 7 milioni di euro. Un bel gruzzoletto insomma che permetterebbe alle società di guardare con più serenità al prossimo mercato. Soprattutto l’Inter, da sempre attenta ai conti.

Fonte: Calcio e Finanza