FOTO – Inter, Materazzi primissimo tifoso: «Luci a San Siro, forza ragazzi!»

L’Inter stasera sfida il Milan nella semifinale di ritorno della Coppa Italia (QUI le ultime). Da Instagram arriva un messaggio speciale da Materazzi, primo tifoso nerazzurro da quando ha appeso le scarpette al chiodo

FORZA – L’Inter sfida il Milan nel quarto derby della stagione, il secondo in Coppa Italia. In palio c’è la finalissima della Coppa nazionale, ma anche qualcosa in più visto che le due formazioni milanesi sono impegnate in una serratissima corsa scudetto. Marco Materazzi si fa come sempre sentire prima del fischio d’inizio, lui che di derby ne ha giocati tanti e che adesso è sempre lì a dare forza alla squadra di Simone Inzaghi: “Luci a San Siro, Forza Ragazzi”, scrive l’ex difensore su Instagram.

L’Inter potrà contare su un San Siro strapieno ma anche sulle sue ex leggende.