Inter, Marotta e la dirigenza al lavoro! Dzeko, cori ed euforia ad Appiano

L’Inter lavora molto in queste ore per capire che tipo di attaccante regalare a Simone Inzaghi (QUI e QUI). Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24”, nel frattempo la dirigenza nerazzurra si coccola Dzeko

LAVORO FORSENNATO – L’Inter lavora molto in queste ore per regalare un altro attaccante a Simone Inzaghi, che nel frattempo si gode Edin Dzeko: «La dirigenza dell’Inter sta lavorando molto in questo ore. Oggi Giuseppe Marotta è arrivato prima di allenatore e giocatori, presenti anche Piero Ausilio e Dario Baccin. Si attende il ritorno di Alexis Sanchez da Barcellona per capire anche quando tornerà a disposizione (vedi articolo). In Cile sostengono che salterà i prossimi impegni con la Nazionale. L’Inter, in attesa di riavere Sanchez e capire su quale attaccante andare, si coccola Dzeko che è la certezza contro il Genoa. Oggi cori ed euforia per il numero 9 nerazzurro, che ha la responsabilità di occupare la posizione di Romelu Lukaku».