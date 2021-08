Correa-Inter, Lazio non cambia posizione! In panchina con l’Empoli? – Sky

Correa è tra i nomi che l’Inter sta valutando come secondo attaccante da regalare a Simobe Inzaghi (QUI le ultime). Matteo Petrucci – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, fa il punto della situazione sull’argentino

POSIZIONE FERREA – Joaquin Correa è in cima alle preferenze di Simone Inzaghi, che lo vorrebbe nella sua Inter. L’argentino ha chiesto la cessione, ma la Lazio non arretra: «Correa è uno dei nodi del mercato della Lazio. Non è cambiata la posizione della Lazio: chiede 30 milioni, il giocatore vuole la cessione e la sensazione è che a fine mercato possa essere ceduto. La Lazio avrà così modo di reinvestire i soldi su un difensore. Correa si sta allenando bene, ma in base alla situazione attuale non è certo che Maurizio Sarri decida di schierarlo dal 1′ contro l’Empoli», queste le dichiarazioni di Matteo Petrucci su “Sky Sport 24”.