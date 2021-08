Barzaghi: «Thuram prima scelta? In buona posizione! Sanchez? 2 strade»

L’Inter ragiona sulla seconda punta da regalare a Simone Inzaghi, ma tutto dipenderà dalle risposte di Sanchez (vedi articolo). Secondo quanto raccolto da Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, le strade sono sempre due, con qualche preferenza. Di seguito le sue dichiarazioni

PREFERENZE E SCELTE – L’Inter ragiona sul secondo attaccante da regalare a Simone Inzaghi dopo l’acquisto di Edin Dzeko. Marcus Thuram scala la classifica delle preferenze, ma tutto dipenderà da Alexis Sanchez: «Thuram prima scelta? Non so se è la prima, ma di sicuro è in una buona posizione perché l’Inter si sta prendendo queste ore per capire se servirà di più una punta fisica, che può essere Duvan Zapata o tecnica, come Joaquin Correa o Lorenzo Insigne, anche quest’ultimo pista complicatissima. Da cosa dipende questa scelta? Dalle condizioni di Sanchez, atteso ad Appiano tra oggi e domani. Lo staff e la dirigenza, quando il cileno sarà a Milano, parlandoci capiranno meglio quali possono essere i tempi di recupero. Di conseguenza, se Sanchez avrà tempi brevi si andrà sulla punta fisica; se invece ci vorrà più tempo, si andrà su quella tecnica con Correa che piace tantissimo a Inzaghi. Vedremo cosa succederà, ma sicuramente una punta arriverà», così Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24”.