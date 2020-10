Inter, la preparazione al derby continua. Le speranze di Conte – Sky

Antonio Conte Inter

La preparazione al derby continua in casa Inter, sebbene a ranghi ridotti. Nei prossimi giorni rientreranno tutti i giocatori impegnati con le nazionali: come riporta “Sky Sport”, Antonio Conte incrocia le dita.

CONTENUTI – In casa Inter proseguono gli allenamenti in vista del derby contro il Milan (in programma sabato alle 18.00). Secondo quanto riporta “Sky Sport”, alla sessione odierna erano presenti Samir Handanovic, Daniele Padelli, Matteo Darmian e Andrea Ranocchia. Già domani rientreranno Andrea Pinamonti, Marcelo Brozovic e Achraf Hakimi. Infine, da giovedì torneranno tutti a disposizione di Antonio Conte. E dopo il doveroso ciclo di tamponi sarà finalmente possibile lavorare con la rosa al completo (quasi) in vista del derby. Nonostante le disposizioni del nuovo DPCM, infatti, nessuno dei giocatori attualmente positivi al Coronavirus torneranno disponibili in tempo (anche Alessandro Bastoni). A Conte rimarranno quindi giovedì pomeriggio e tutto venerdì per lavorare alla sfida contro il Milan. Ma le preoccupazioni del tecnico hanno un raggio più ampio, considerando le 7 partite nelle prossime tre settimane. Ma la speranza più grande dell’allenatore è quella di riavere nuovamente tutti i calciatori a disposizione per mercoledì prossimo. Una data ben evidenziata nel calendario: contro il Borussia Moenchengladbach inizierà – finalmente – il cammino nerazzurro in Champions League.