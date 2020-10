Bastoni, recupero record? Conte ha già la soluzione per Inter-Milan – Sky

Alessandro Bastoni

Bastoni è stato il primo positivo al Covid-19 dell’Inter e questo può essere un “vantaggio” in vista del rientro. Come riportato da “Sky Sport”, le possibilità di vederlo in Inter-Milan ci sono, anche se Conte sembra pensarla diversamente

RECUPERO LAMPO – A differenza di Milan Skriniar, che sta portando avanti la sua quarantena in Slovacchia, in casa Inter c’è la possibilità di recuperare un difensore. Si tratta di Alessandro Bastoni, che può “sfruttare” la quarantena ridotta da 14 a 10 giorni per rientrare in tempi più brevi rispetto alle previsioni. Qualora il tampone della vigilia fosse negativo, il classe ’99 nerazzurro potrebbe essere convocato da Antonio Conte per il derby. Nonostante ciò, è impensabile che il tecnico lo schieri dal 1′ in Inter-Milan. Anzi, è già difficile ipotizzarlo in panchina, dove andrebbe solo per far numero in caso di emergenza. In questi giorni, infatti, Bastoni non si sta allenando e quindi Conte sta pensando ad altre soluzioni in difesa. E le scelte sono piuttosto note (vedi articolo).