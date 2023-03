Inter-Juventus -9, Allegri perde sicuro un giocatore! Due da valutare

La Juventus ieri ha vinto contro il Friburgo per 1-0 con rete di Di Maria. Negli ultimi minuti è stato diramato il bollettino medico legato a tre giocatori. All’orizzonte c’è l’Inter

BOLLETTINO − La Juventus perde Alex Sandro per una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Il brasiliano rientrerà dopo la sosta per le nazionali. Dunque niente Inter-Juventus del prossimo 19 marzo. Dalla vittoria contro il Friburgo sono usciti acciaccati anche Di Maria e Chiesa. Per entrambi escluse lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra. I due saranno rivalutati nei prossimi giorni.