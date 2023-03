Spezia-Inter, la probabile formazione: De Vrij scalpita – SM

Le probabili scelte di Simone Inzaghi in vista della sfida di questa sera contro lo Spezia, match che precederà il ritorno degli ottavi contro il Porto.

PROBABILI – L’Inter deve tornare a vincere in trasferta. L’ultima vittoria è quella del 29 gennaio a Cremona. Considerando il ritorno con il Porto, Simone Inzaghi pensa a un turnover ragionato. Secondo Sport Mediaset, dopo la panchina contro il Lecce, Romelu Lukaku partirà dal primo minuto contro lo Spezia. Saranno Lautaro Martinez e Edin Dzeko a giocarsi una maglia da titolare. Come prima dell’andata, Samir Handanovic potrebbe tornare a difendere i pali. In difesa potrebbe riposare Francesco Acerbi per Stefan De Vrij, in una difesa composta da Matteo Darmian e Alessandro Bastoni. Sulle fasce spazio a Denzel Dumfries e Robn Gosens, aspettando che Federico Dimarco torni al 100%. Marcelo Brozovic tornerà dal primo minuto, con uno tra Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan che entrerà invece a partita in corso.

LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi.