Inter-Juventus, Dzeko protagonista. Male Dumfries e Lautaro Martinez – TS

Inter-Juventus, Skriniar così come tutta la difesa ben solida e concede poco. Lautaro Martinez unico insufficiente tra i titolari, Dzeko protagonista. Dumfries entra e rovina tutto.

LE PAGELLE – Inter-Juventus, Skriniar 6,5, dopo quattro minuti svetta di testa il cross di Calhanoglu e mette subito le cose in chiaro. In difesa è solido, così come i compagni de Vrij e Bastoni, 6 per entrambi. Barella è l’anima della squadra, pressa, corre e riparte: 6,5. Perisic ritrova Cuadrado sulla sua fascia e si conferma tra i più in forma del momento. Dzeko nel derby d’Italia trova il settimo centro stagionale in nove partite. Lautaro Martinez unico insufficiente tra i titolari, gioca solamente ventidue palloni e ne perde dieci, a tratti come se non ci fosse. Dumfries riesce addirittura a fare peggio: entra e regala il rigore agli avversari: voto 4.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino