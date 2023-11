Inter, in un mese solo due sfide a San Siro! Biglietti in vendita

Si apre il mese di novembre, con l’Inter impegnata in cinque incontri. Solo uno di questi sarà a San Siro, domenica 12 novembre contro il Frosinone. Il secondo, praticamente tra un mese, quello contro l’Udinese il prossimo 9 dicembre. Biglietti già in vendita per le prossime due sfide casalinghe.

BIGLIETTI IN VENDITA – L’Inter ha già aperto alla vendita dei biglietti per le prossime due sfide di campionato in casa a San Siro. In un mese, infatti, saranno solo due le sfide che i nerazzurri giocheranno tra le mura amiche: contro il Frosinone domenica 12 novembre e tra un mese, contro l’Udinese il prossimo 9 dicembre. Inoltre, secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club, Inter-Udinese sarà l’occasione per celebrare gli Inter Club. I soci potranno partecipare al match a condizioni agevolate, con tariffe esclusive. I biglietti sono già disponibili in vendita libera anche per coloro i quali non sono Soci Inter Club.

Fonte: Inter.it