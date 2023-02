Inter Hall of Fame, si assegna il Premio Speciale 2022: tre i candidati!

Va avanti l’iniziativa della Inter Hall of Fame sulla consegna del Premio Speciale da assegnare a personalità e istituzioni legate ai colori nerazzurri. Tre i candidati per questa edizione

IL PREMIO − Il Premio Speciale dell’Inter Hall of Fame è un riconoscimento che il club attribuisce a personalità o istituzioni che hanno segnato la storia interista dal punto di vista sportivo. Ma anche e soprattutto coniugando un impegno sociale che vada al di là del tifo. Questo prestigioso è stato vinto negli anni dalla famiglia Moratti, per i tanti momenti spesi al servizio della causa nerazzurra. Poi Astutillo Malgioglio, all’ex portiere dell’Inter è andato il riconoscimento BUU per sottolineare l’impegno a favore dei più deboli, degli indifesi e degli emarginati. L’edizione 2020 ha visto premiare Ernesto Pellegrini, presidente dello Scudetto dei record che, con la sua Fondazione, ogni giorno offre pranzi caldi a centinaia di persone in difficoltà. Il 2021 è stato l’anno di Peppino Prisco. Lo storico avvocato nerazzurro è stato ricordato, con il premio consegnato al figlio sul prato di San Siro.

NUOVA EDIZIONE − Come lo scorso anno, anche per questa edizione saranno i tifosi dell’Inter, tramite Socios.com, ha scegliere il vincitore. Tre i candidati: Karl-Heinz Rummenigge, l’associazione I Bindun e il Comitato Maria Letizia Verga. Il sondaggio sarà attivo dal 31 gennaio al 7 febbraio. Il vincitore del Premio Speciale verrà annunciato contestualmente alla premiazione dei calciatori che hanno fatto l’ingresso nella Hall of Fame dell’Inter nell’edizione 2022.

Fonte: Inter.it