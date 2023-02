Longhi: «Darmian non fa rimpiangere Skriniar. Inesauribile Calhanoglu»

Bruno Longhi ha espresso la sua opinione sulla vittoria dell’Inter contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il giornalista ha elogiato su Radio Sportiva il sostituto di Milan Skriniar, Matteo Darmian.

SOSTITUTO IN CASA – Bruno Longhi ha parlato così su Radio Sportiva della partita tra Inter e Atalanta: «Darmian gioca da difensore centrale di destra come a Cremona e non solo non fa rimpiangere Milan Skriniar, ma corona la prestazione anche con il gol della vittoria sull’Atalanta. Bene lui, ma anche tutta la squadra, apparsa solida, compatta, forte su tutti i duelli fisici e precisa nell’elaborazione della manovra ispirata dall’inesauribile Hakan Calhanoglu. Tra non molto dovranno cambiargli il motore o azzerare il conta chilometri. Inter all’altezza delle sue serate migliori, a differenza invece dell’Atalanta e della sua tattica attendistica. La squadra di Simone Inzaghi avanza in Coppa Italia e affronterà la vincitrice di Juventus-Lazio».