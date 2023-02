Jacobelli: «Inter, vittoria con merito. Inzaghi continua il lavoro eccezionale»

Il direttore di TMW Radio Xavier Jacobelli ha parlato dell’Inter e della vittoria importante sull’Atalanta in Coppa Italia. Ha poi espresso la sua opinione sul caso Milan Skriniar.

MERITO – Xavier Jacobelli ha commentato così su TMW Radio la partita della squadra di Simone Inzaghi contro l’Atalanta: «L’Inter ha vinto con pieno merito, l’Atalanta ha fatto una prestazione scialba. Non schierare subito il tridente che aveva segnato 22 gol a gennaio ha dato un segnale negativo. Hojlund e Lookman sono stati inseriti troppo tardi. L’Inter ha cercato la vittoria con molta caparbietà, ha trovato conferma dell’insostituibilità di Matteo Darmian, un giocatore che tutti vorrebbero per la sua duttilità tattica. Simone Inzaghi sta facendo un lavoro eccezionale, anche per i risultati ottenuti. Due volte la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia, il secondo posto, gli ottavi di finale di Champions League. Ha ottenuto tutto questo nella situazione economica precaria della proprietà. Questo è un grande allenatore e specialista di queste coppe».

SKRINIAR – Il direttore di TMW Radio ha poi aggiunto sul caso Milan Skriniar: «Credo che l’Inter farà tesoro dell’esperienza con Milan Skriniar. Se in estate ci fosse stata più chiarezza dal giocatore, magari la dirigenza avrebbe accettato l’offerta del PSG. Ne prenderanno sì un altro a zero, ma hanno perso un importante introito. Il rinnovo di contratto va trattato un anno prima, oppure si lascia andare il calciatore. Oggi questo si deve fare in tali situazioni»