Inter, grazie Juventus! Con la sua eliminazione ecco i guadagni Champions

L’Inter, in Champions League, è uscita dignitosamente a testa alta agli ottavi di finale contro il Liverpool. La vittoria per 1-0 ad Anfield non è ovviamente bastata ma ha dimostrato che i nerazzurri avessero chance. Anche la Juventus è stata eliminata e i guadagni, a sua volta, cambiano di nuovo.

MARKET POOL – L’Inter ha salutato la Champions League contro il Liverpool ad Anfield, fatale è stato il 2-0 subito a Sn Siro. I nerazzurri avevano bisogno di un miracolo per ribaltarla, un miracolo quasi sfiorato. Ieri sera, la Juventus di Max Allegri, ha salutato la Champions a sua volta perdendo 0-3 in casa contro il Villarreal. Un’eliminazione che fa comodo all’Inter per i ricavi dalla coppa europea. Secondo Calcio e Finanza, sempre puntuale su questi temi, l’eliminazione dalla Champions della Juventus permette all’Inter di aumentare i ricavi dai due market pool. Ecco come scrive Calcio e Finanza. «L’uscita della Juventus dalla Champions agli ottavi di finale porta nelle casse delle rivali tra i 300 e i 400mila euro in più. Nel complesso, tra prima e seconda parte, è l’Inter il club che incassa di più in termini di market pool, seguito dai cugini rossoneri, dall’Atalanta e dalla Juve. Ecco la classifica finale: Inter: 13,7 milioni di euro (8+5,7), Milan: 10,3 milioni di euro (6+4,3), Atalanta: 8,3 milioni di euro (4+4,3), Juventus: 7,7 milioni di euro (2+5,7)». Come si divide il market pool? Si tratta di 40 milioni di euro divisi in due parti. 20 milioni distribuiti in base alla classifica di Serie A 2020/2021: Inter – 8 milioni; Milan: 6 milioni; Atalanta: 4 milioni; Juventus: 2 milioni. La seconda parte divisa in base ai risultati nella Champions di questa stagione. Inter 5,7 milioni; Juventus: 5,7 milioni; Milan: 4,3 milioni; Atalanta: 4,3 milioni.