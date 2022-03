Inter-Fiorentina non solo in campo, con Commisso la rivalità è (anche) politica – TS

Da quando Rocco Commisso ha acquistato la Fiorentina, secondo l’edizione odierna di TuttoSport la rivalità tra il club viola e l’Inter è stata soprattutto politica.

RIVALITÁ – I battibecchi tra Beppe Marotta e Joe Barone sono ormai all’ordine del giorno da quando, a detta del collega Stefano Scacchi su TuttoSport, il direttore generale della Fiorentina ha iniziato a interpretare il ruolo del paladino inflessibile della correttezza nella gestione economica dei club. Osservazioni alle quali l’Amministratore Delegato dell’Inter ha replicato facendo presente che quella richiesta di allentamento delle tempistiche di verifica federale era stata formalizzata all’unanimità in Serie A e in piena pandemia, ed è stata accolta dalla FIGC. Ma non solo: anche la recente elezione del nuovo presidente di Lega ha visto Inter e Fiorentina su fronti opposti. Marotta è stato il principale sponsor della candidatura del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che si è fatto da parte al momento dell’invasione russa in Ucraina. Barone, invece, ha spinto per Lorenzo Casini, insieme ad Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

