FOTO – Gagliardini e compleanno in famiglia in attesa…della new entry!

L’Inter attende la Fiorentina sabato alle 18 a San Siro. I nerazzurri devono tornare alla vittoria per tenere aperto il discorso scudetto e i viola non sono certo avversari semplici. Intanto, in casa Inter, si prova a ritrovare la giusta serenità (vedi articolo) e Roberto Gagliardini festeggia.

FESTA – L’Inter deve ritrovare compattezza e serenità. I nerazzurri hanno bisogno di questo per battere la Fiorentina e affrontare il rush finale di stagione. Roberto Gagliardini intanto, sui propri canali social, posta uno scatto di lui, suo figlio e della compagna che, come si può ben vedere, è in dolce attesa.

Noi ❤️ Uniti più che mai 🌟

Aspettando la nostra nuova principessa 🎀

Ti amiamo 💪🏻💞

Buon Compleanno Amore 🎉🎂 pic.twitter.com/mJ223ZL2MT — Roberto Gagliardini (@gaglio94) March 17, 2022

Aspettando una nuova principessa il messaggio di Gagliardini. Dunque, tra pochi mesi, sarà di nuovo papà, questa volta di un femminuccia.