Inter, Giornata Mondiale per la sicurezza in rete: Settore Giovanile presente

L’Inter è sempre molto attenta alle tematiche giovanili ed è così anche in occasione del Safer Internet Day, la Giornata Mondiale per la sicurezza in Rete. Una delegazione del Settore Giovanile nerazzurro ha preso parte ad un evento dedicato all’argomento svoltosi a Palazzo Lombardia

CONVEGNO – L’Inter, come sempre molto attenta alle tematiche giovanili, ha preso parte con una delegazione del Settore Giovanile al convegno organizzato dal Centro Adolescenti di Casa Pediatrica dell’ASST Fatebenefratelli Sacco in occasione del Safer Internet Day, la Giornata Mondiale per la sicurezza in Rete a Palazzo Lombardia. I temi affrontati riguardano lotta al bullismo, cyberbullismo e alle dipendenze.

TEMATICHE – L’evento, organizzato con l’obiettivo di far riflettere ed informare i ragazzi sull’uso consapevole della rete, ha sottolineato il ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro. Una tematica in linea con le iniziative del Club, come il Progetto Educational, un programma di attività educative e formative organizzato attraverso incontri con esperti per tutte le squadre maschili e femminili, dall’Under 9 alla Primavera e premiato nel 2022 con l’Eca Youth Football Award.

Fonte: inter.it