Inter, settimana atipica: riposo da sfruttare per Inzaghi

L’Inter si gode una vera e propria settimana atipica dopo la vittoria per 1-0 nel derby contro il Milan. Da diverso tempo a questa parte, infatti, nessun impegno infrasettimanale vedrà i nerazzurri in campo. Una settimana di pausa che permetterà a Simone Inzaghi di recuperare al meglio i suoi giocatori

RIPOSO – Finalmente l’Inter può tirare il fiato. Dopo un lungo periodo scandito da un ritmo serrato di partite ogni tre giorni circa, la squadra di Simone Inzaghi avrà un’intera settimana per preparare un’altra serie di impegni ravvicinati, complice il ritorno della Champions League. Dopo la vittoria nel derby firmata Lautaro Martinez, i nerazzurri saranno in campo non prima del prossimo lunedì (13 febbraio) contro la Sampdoria. Un lasso di tempo che permetterà al tecnico e alla squadra di ritrovare la migliore condizione.

RITMO PARTITA – La sosta sarà sicuramente utile per due giocatori dell’Inter in particolare: Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. I due sono entrati a gara in corso contro il Milan e proseguono con il recupero della loro miglior condizione. Che servirà ritrovare proprio per il prossimo periodo, quando insieme al campionato ci sarà anche il doppio confronto con il Porto da affrontare. Eccetto Correa, Inzaghi ha tutti i giocatori finalmente a sua disposizione. E ora anche una settimana di tempo per ricaricare le batterie e lavorare sugli aspetti che è ancora necessario migliorare. Per poi affrontare al meglio una parte di stagione ricca di impegni importanti.