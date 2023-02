Inter attesa al varco: due prove mentali nei prossimi impegni

Dopo la vittoria dominata nel derby contro il Milan, l’Inter è ora attesa al varco da due impegni ardui da affrontare per due motivi diversi. E che metteranno alla prova la tenuta mentale della squadra di Simone Inzaghi

DOPPIO IMPEGNO – Archiviato il derby contro il Milan, l’Inter si gode ora un’intera settimana di riposo prima di tornare in campo contro la Sampdoria lunedì 13 febbraio. Una prima prova mentale per la squadra di Simone Inzaghi, che in questa seconda parte di stagione ha faticato a tenere alta la tensione dopo la vittoria in uno scontro diretto. È successo a Monza, dopo la vittoria sul Napoli, ed è successo con l’Empoli dopo la conquista della Supercoppa Italiana. L’Inter ha ovviato proprio nel derby a questo problema, centrando prima la vittoria sull’Atalanta in Coppa Italia e poi il trionfo nella stracittadina in campionato. Ecco perché la Sampdoria, a suo modo, è una sfida per testare la tenuta mentale della squadra dopo un altro big match.

PRE-CHAMPIONS – Il sabato seguente, 18 febbraio, a San Siro l’Inter ospiterà l’Udinese. La gara di andata è stata probabilmente una delle peggiori (se non la peggiore) disputata dai nerazzurri in stagione. Anche questa partita sarà un banco di prova importantissimo per la squadra, ma per un motivo diverso: non arriverà dopo un big match, bensì prima. Infatti, il mercoledì successivo (22 febbraio) San Siro sarà teatro di una grande notte europea: l’ottavo di finale d’andata di Champions League contro il Porto. Un’altra partita che dirà tanto sul giudizio finale di questa stagione per l’Inter di Simone Inzaghi, unica squadra in Italia a essere ancora in corsa per tutte le competizioni.