Inter-Frosinone, chiuso mese perfetto. Dimarco come Recoba – CdS

L’Inter ha chiuso il suo mese da una sosta ad un’altra con una vittoria contro il Frosinone. La sesta nelle ultime sei firmata da Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu, il racconto del Corriere dello Sport.

SEI SU SEI – Il 2-0 tra Inter e Frosinone non spiega benissimo l’andamento della partita. I nerazzurri vincono, tornano al primo posto e mantengono la porta inviolata per l’ottava volta in Serie A. Gli uomini di Eusebio Di Francesco danno però del filo da torcere. Il primo tempo del match dà un’immagine chiara di come è stata preparata la gara. Possesso palla al Frosinone, ricerca della ripartenza in velocità come accaduto con il tiro di Lautaro Martinez su assist di Nicolò Barella. Verso la fine della prima frazione l’ha sbloccata Federico Dimarco, che ha emulato Alvaro Recoba nel 1998 con l’Empoli o Alessandro Florenzi con il Barcellona nel 2015. Al 48′, nel secondo tempo, Marcus Thuram danza in area e subisce il rigore da Monterisi: Hakan Calhanoglu è perfetto, non sbaglia neanche questa volta e chiude la pratica. I restanti minuti della partita sono di gestione dell’Inter, con il Frosinone che non demorde e colpisce addirittura un palo con Walid Cheddira.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno