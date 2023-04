Inter, la fascia di capitano è fluttuante! Ben sei capitani dall’inizio

De Vrij l’ultimo ad indossare la fascia di capitano dell’Inter ad inizio partita. Un aspetto da non sottovalutare in chiave di analisi di fine stagione

FASCIA FLUTTUANTE − Per la sesta volta in questa stagione l’Inter ha iniziato una partita con un capitano diverso. A Salerno, infatti, la fascia l’ha indossata Stefan de Vrij. Olandese che si aggiunge a Samir Handanovic, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez e Danilo D’Ambrosio. Aspetto che dimostra la mancanza di vere gerarchie in casa nerazzurra, che può riflettersi anche nell’instabilità del gruppo. Entrando nello specifico, il problema della fascia è ormai duraturo. Nell’ultimo biennio, l’Inter ha cambiato già due capitani designati: prima Handanovic e poi Skriniar. Il primo ‘defenestrato’ per perdita del posto da titolare, il secondo per complicanze legate al mercato. Da giugno sarà del PSG. In mezzo, Lautaro Martinez ne ha preso le redini ma soltanto per poche partite, ovvero fino a quando non è rientrato dall’infortunio l’altro capitano: Marcelo Brozovic. Lo stesso croato, però, è una sorta di capitano a tempo poiché dovrebbe riaccomodarsi in panchina fra poche giornate per fare nuovamente spazio ad Hakan Calhanoglu. Si tratta di una fascia da capitano molto fluttuante, che ad oggi non trova un vero e proprio padrone. Aspetto problematico da includere nella travagliata stagione nerazzurra.