Inter Primavera, contro la Roma un dettaglio ha fatto la differenza

Un dettaglio su tutti ha fatto la differenza nella sconfitta dell’Inter Primavera contro la Roma di Federico Guidi

DETTAGLIO – L’Inter ha dovuto salutare anche la Coppa Italia in settimana, data la sconfitta per 1-0 contro la Roma di Federico Guidi. Oltre al gioco espresso dai giallorossi, che nel primo tempo hanno letteralmente dominato i nerazzurri, la differenza l’hanno fatta alcuni uomini in campo. Si parla principalmente di due giocatori, ovvero Volpato e Tahirovic. Entrambi hanno avuto la possibilità di lavorare in prima squadra sotto gli ordini di Josè Mourinho. Volpato ha ben 6 presenze nel campionato di Serie A, con un gol e un assist all’attivo. Per Tahirovic nessun gol o assist, ma comunque le 5 presenze in campionato hanno avuto sicuramente un peso importante nel percorso di crescita del giovane giocatore bosniaco. I due hanno fatto una grande partita contro i nerazzurri, in particolare Volpato ha mostrato tantissima personalità nelle giocate, sembrando da fuori un giocatore nettamente più evoluto. La Roma, in questo, potrebbe rappresentare uno spunto per l’Inter. I nerazzurri mandano alcuni dei loro giocatori in Prima Squadra, ma questi non vengono usati regolarmente. Certo, il lavoro con i grandi è sempre apprezzato e la differenza di pressioni tra una piazza e l’altra è evidente – il che giustifica Simone Inzaghi nel poco impiego dei giovani – però il club giallorosso sta traendo vantaggio dalla voglia di Josè Mourinho di puntare sui pezzi pregiati del proprio settore giovanile. Un dettaglio che, visto il risultato finale, ha fatto la differenza.