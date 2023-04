Inter, con il Benfica serve personalità! In avanti in tre a lottare – Sky

L’Inter dovrà ritrovare personalità per poter affrontare il Benfica in maniera organizzata. In attacco tre giocatori lottano per due maglie

PERSONALITÀ DA RITROVARE – Ecco come l’Inter di Simone Inzaghi può affrontare il Benfica in maniera corretta: «Voltare pagina, guardare avanti e affrontare il Benfica con personalità. Non potrebbe essere altrimenti, anche perché la squadra portoghese ha una continuità straordinaria e una capacità offensiva di altissimo livello. Ecco perché servirà un’Inter concentrata, non quella con alti e bassi vista in campionato, non quella lenta e sciupona degli ultimi tempi. Nelle ultime 4 di campionato, 87 conclusioni e solo 2 gol per la squadra di Inzaghi. Numeri non incoraggianti per l’Inter, che non ha più trovato nei singoli la continuità di cui avrebbe bisogno. Soprattutto in quel reparto, li dove i 4 attaccanti a disposizione di Inzaghi hanno avuto un evidente calo di rendimento nei numeri e nell’efficacia offensiva».

BALLOTTAGGI – Andrea Paventi commenta come Inzaghi sia indeciso tra tre giocatori da schierare nel duetto offensivo: «È una corsa a tre per due maglie: Dzeko è il miglior marcatore di Champions con 3 gol ma non segna da 3 mesi. Lautaro è il vice-capocannoniere della Serie A ed è l’unico attaccante ad aver segnato in tutte le competizioni, ma anche lui nell’ultimo mese si è inceppato. Lukaku, nonostante qualche gol sbagliato a Salerno, è sicuramente quello che sta facendo meglio di tutti, con 4 gol nelle ultime 10 e il 50esimo assist nei 5 top campionati europei messo a segno proprio all’Arechi per Gosens. Il belga è quello che, insieme a Correa, ha meno chance di partire dal 1′ al Da Luz. Gli ultimi allenamenti potrebbero sovvertire qualche gerarchia. La partita di martedi potrebbe creare discontinuità con il recente passato, che potrebbe aiutare a invertire la tendenza negativa dell’ultimo periodo».