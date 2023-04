Lautaro Martinez e il digiuno da interrompere per risollevare l’Inter

Lautaro Martinez è a secco dalla partita con il Lecce. L’Inter conta sui suoi gol per risalire in classifica e cercare di chiudere la stagione in maniera positiva

INTERROMPERE IL DIGIUNO – Questo è l’obiettivo che si pone Lautaro Martinez per la sfida contro il Benfica. L’ultimo gol del numero 10 nerazzurro è datato 5 marzo, nella sfida di campionato contro il Lecce. È passato più di un mese e El Toro non ha più timbrato il cartellino. Eppure, le sue dichiarazioni post Bologna-Inter facevano pensare che da quello che era al tempo il capitano nerazzurro ci si potesse aspettare maggior produttività anche sotto porta. Certo, l’impegno non manca mai – e visti gli altri che scendono in campo non è un dettaglio da sottovalutare – ma è il momento di tornare al gol, mancanza importante per la squadra nerazzurra in questo ultimo periodo. Il classe ’97 è ancora il capocannoniere nerazzurro in Serie A con 14 reti realizzate in 29 partite. A 9 giornate dal termine, l’Inter ha bisogno di ritrovare i gol del suo numero 10 per cercare di agguantare un posto in Champions League, l’obiettivo numero 1 della società nerazzurra. Ma il prossimo bersaglio di Lautaro potrebbe essere il Benfica: a Lisbona servirà la miglior Inter per provare a ferire i portoghesi.