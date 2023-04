Benfica-Inter, in avanti Inzaghi deciso! La probabile formazione − SI

Arriva Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. Brozovic dovrebbe ritornare in regia con Asllani in panchina. In attacco, Inzaghi punta su un tandem

ULTIME − Si viaggia forte verso Benfica-Inter. Serata di gala al da Luz, con i nerazzurri chiamati al riscatto dopo i continui passi falsi in campionato. Simone Inzaghi ragiona sull’undici che dovrà scendere in campo a Lisbona. Novità in mezzo al campo rispetto alla sfida di Salerno: giocherà Marcelo Brozovic al posto di Kristjan Asllani. In avanti, invece, Lukaku dovrebbe accomodarsi in panchina con tandem d’attacco formato da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Benfica-Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. La probabile formazione secondo Sportitalia.