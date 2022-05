Inter-Empoli e il muro del milione di spettatori! Sold out garantito – CdS

L’Inter oggi alle 18:45 riceve a San Siro l’Empoli di Andreazzoli in un match chiave per la stagione. Vincere servirebbe a mettere pressione al Milan e a Pioli che scendono in campo domenica. Intanto, a spingere i nerazzurri, ci sarà il sold out.

SOLD OUT – San Siro tutto esaurito, ma non solo per oggi, anche per la sfida contro la Sampdoria all’ultima giornata con i nerazzurri che, dopo i pienoni delle scorse partite, avranno ancora il 12° uomo. Inzaghi e i suoi vogliono alzare al cielo i due trofei rimasti e l’apporto dei tifosi sarà fondamentale. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport questa mattina, con la partita di oggi contro l’Empoli, verrà abbattuto il muro del milione di spettatori sugli spalti in questa stagione tra tutte le competizioni. Prima di oggi il dato era fermo a 987mila, con l’attesa di 70mila spettatori oggi il dato salirebbe sopra il milione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti