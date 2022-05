Bastoni recupera per la Coppa Italia? Le ultime sul difensore – CdS

L’Inter alle 18:45 apre la terzultima giornata di campionato contro l’Empoli a San Siro con la possibilità di mettere pressione al Milan. Continuano a preoccupare le condizioni di Alessandro Bastoni con il difensore che oggi non ci sarà.

CONDIZIONI – Come sta Bastoni? E’ la domanda che molti tifosi e addetti ai lavori si fanno. Il difensore, come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, non ha ancora smaltito il problema al polpaccio e dunque, contro l’Empoli, non ci sarà. Indipendentemente da chi giocherà al suo posto, l’obiettivo dell’Inter e di Inzaghi è quello di recuperarlo per la finale di Coppa Italia di mercoledì a Roma. Il suo recupero sarebbe fondamentale sia per le qualità che ha sia perché un leader, tecnico e tattico. Da valutare giorno per giorno, ma la fiducia c’è.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti