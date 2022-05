Inter-Empoli per la pressione lunga due giorni. La Coppa Italia viene dopo

Inter-Empoli si giocherà alle ore 18.45. La terzultima giornata di Serie A inizia dal Meazza ed è uno snodo cruciale per il finale di stagione, nella rincorsa col Milan. E la Coppa Italia non può ancora essere l’obiettivo.

VINCERE E SPERARE – Inter-Empoli anticipa solo in maniera virtuale la finale di Coppa Italia con la Juventus. Prima c’è da conquistare i tre punti al Meazza, poi nel caso l’attenzione si sposterebbe su un’altra partita: Verona-Milan. Proprio la sfida del Bentegodi (domenica ore 20.45) dev’essere l’orizzonte principale, con l’obiettivo di mettere pressione ai rossoneri e sperare che facciano un passo falso. Proprio come successo nove giorni fa a Bologna, per quel terribile 2-1 che pesa tantissimo in classifica. L’Inter non è più padrona del proprio destino, ma deve fare un filotto e vedere cosa succede. Pertanto l’Empoli, salvo con certezza da lunedì, deve essere senza dubbio più importante del prossimo impegno. All’Olimpico ci si penserà da domani (o da domenica notte…).

L’ATTACCO DA SCEGLIERE – Per Inter-Empoli Simone Inzaghi non ha dato indicazioni di formazione ieri, ma potrebbe di nuovo toccare a Joaquin Correa. Il Tucu nel caso avrebbe una doppia opportunità: interrompere la striscia negativa (non segna dal 31 ottobre!) e riscattare la partita di Coppa Italia coi toscani, dove si fece male alla prima giocata. Non ci sarà Alessandro Bastoni, per il quale si tenta il recupero per mercoledì, ha invece ripreso la piena efficienza Nicolò Barella e torna Hakan Calhanoglu dalla squalifica. L’Empoli ha due assenze perché espulsi col Torino, Aurelio Andreazzoli ieri ha detto che giocheranno i migliori e fra questi c’è l’ex Andrea Pinamonti (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17.30 il vero countdown a Inter-Empoli: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).