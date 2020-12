Inter e Milan, dal Comune di Milano una richiesta precisa sul nuovo stadio

Stadio Giuseppe Meazza – San Siro @Inter-News.it

Inter e Milan proseguono nella volontà di costruire un nuovo stadio a San Siro. Il sito “Calcio & Finanza” segnala come il Comune di Milano abbia chiesto alle due società quali siano i proprietari effettivi.

PRECISAZIONI – Il Comune di Milano ha chiesto dei chiarimenti a Inter e Milan in relazione al nuovo stadio che i club vorrebbero costruire a San Siro. L’ha fatto attraverso una lettera, riportata dal sito “Calcio & Finanza”. Fra le richieste ci sono “la documentazione che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti proponenti e l’effettiva titolarità delle azioni delle società proponenti”. In sintesi, soprattutto sull’ultimo punto, il Comune di Milano chiede quali siano i proprietari effettivi di Inter e Milan. Un tema che, mentre per i nerazzurri è piuttosto chiaro, nelle ultime settimane ha avuto diverse discussioni sui rossoneri.

Fonte: CalcioeFinanza.it – Matteo Spaziante