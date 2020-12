Cagliari-Inter, Di Francesco ritrova un big in gruppo....

Cagliari-Inter, Di Francesco ritrova un big in gruppo. E c’è un altro negativo

Condividi questo articolo

Di Francesco Cagliari

Cagliari-Inter, domenica alle ore 12.30, vede un recupero di spessore per Di Francesco. Il tecnico rossoblù, nella seduta odierna al Centro sportivo di Assemini, ha potuto allenare di nuovo Simeone, positivo quindici giorni fa. Guarito dal virus anche Pereiro, che però non è certo di avere l’idoneità sportiva entro domenica.

AL LAVORO PER CAGLIARI-INTER – “Tecnica e tattica nel menù dell’allenamento di oggi: continua la preparazione dei rossoblù al prossimo impegno di campionato contro l’Inter, in programma domenica alla Sardegna Arena (diretta DAZN, ore 12.30).

La squadra si è ritrovata questa mattina al Centro sportivo di Assemini: la seduta è iniziata con degli esercizi di attivazione tecnica, a seguire lavoro per reparti con difensori impegnati sulla linea e centrocampisti-attaccanti che hanno svolto combinazioni per andare al tiro in porta. Serie di partitelle e partita a campo ridotto a chiudere la sessione.

È ritornato a disposizione Giovanni Simeone: l’attaccante argentino oggi ha svolto parte dell’allenamento con i compagni di squadra. Zito Luvumbo e Ragnar Klavan hanno proseguito la loro tabella di lavoro personalizzato.

Domani i rossoblù si alleneranno nuovamente al mattino”.

Fonte: Cagliari Calcio