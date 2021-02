Inter e Milan, consegnata la documentazione richiesta per nuovo stadio

Populous Nuovo stadio San Siro

Secondo quanto riporta il sito specializzato “Calcio e Finanza”, Inter e Milan hanno depositato oggi tutta la documentazione richiesta dal Comune di Milano per quanto riguarda il nuovo stadio.

DOCUMENTAZIONE – Nonostante i problemi sul fronte societario dell’Inter e tutta la situazione dovuta al Coronavirus, proseguono i discorsi per il nuovo stadio di Milano. I nerazzurri e il Milan hanno infatti oggi depositato tutti i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti dal Comune riguardo al progetto. In particolare sono stati presentati i dettagli riguardo la quantità e la qualità degli spazio che rimarranno ad uso pubblico. Non solo: sono state consegnate anche le integrazioni riguardanti il piano economico finanziario per la realizzazione del progetto. In questo modo tutta la documentazione richiesta è stata consegnata.

Fonte: Matteo Spaziante – Calcio e Finanza