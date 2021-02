Galante: Â«Inter, con il Genoa importante sbloccare subito la partitaÂ»

Galante: «Inter, con il Genoa importante sbloccare subito la partita»

Condividi questo articolo

Fabio Galante

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni della TV ufficiale della società nerazzurra della sfida contro il Genoa, analizzando le insidie e le difficoltà che la partita può riservare.

SFIDA DIFFICILE – Questa l’analisi di Fabio Galante sulla sfida di domenica tra Inter e Genoa: «Sulla carta potrebbe essere più facile, ma sappiamo che ogni partita è difficile, specialmente in questo periodo senza il pubblico. Va preparata come penso Conte prepari ogni partita: grande attenzione, entrare in campo con grande determinazione e cercare subito di sbloccarla perché se non segni poi si complica. Il Genoa, da quando è tornato Ballardini, sta facendo cose incredibili. Sulla carta potrebbe più essere facile che contro il Milan, ma i rossoblu daranno battaglia perché vorranno continuare quanto di buono stanno facendo fino ad adesso».