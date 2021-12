L’Inter di Inzaghi più imprevedibile: contro lo Spezia per mettere pressione – CdS

L’Inter trova la via del gol in campionato da 33 gare consecutive. Con Inzaghi la manovra offensiva ora è più imprevedibile e oggi sfida lo Spezia per mettere pressione a Napoli e Milan.

CON INZAGHI – L’attacco dell’Inter non si ferma mai. Quello dell’Inter non è solo il miglior attacco (34 gol in 14 gare), ma soprattutto non sbaglia una partita, a segno da ben trentatré gare di fila, ben ventisei in casa. Inoltre, oggi i nerazzurri scenderanno in campo per sfidare lo Spezia con la difesa peggiore del campionato (32 reti subite). Un motivo in più per cercare di continuare con questa abitudine e cercare di vincere per mettere pressione a Milan e Napoli. La squadra di Inzaghi è diversa rispetto quella di Conte, oggi l’Inter ha meno profondità e ha più palleggio. Significa che gioca di più in avanti e di conseguenza la via del gol la trova in maniera differente. Inoltre, c’è chi calcia dalla distanza (come Calhanoglu), senza dimenticare i calci piazzati e corner, con il turco o Dimarco pronti.

Fonte: Corriere dello Sport