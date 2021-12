Inzaghi e il turnover: con lo Spezia un occhio anche alle prossime due?

Inter-Spezia potrebbe essere per Inzaghi l’occasione per fare del turnover. Il calendario infatti vede due sfide di alto livello nella prossima settimana.

OCCASIONE TURNOVER – Inter-Spezia è una partita in cui ci si possono aspettare dei cambi nella formazione titolare. Contro il Venezia Inzaghi ha di fatto toccato il meno possibile, mandando in campo quasi totalmente i suoi titolari, i giocatori più fedeli. Ma il turno infrasettimanale è la prima gara di un trittico in crescendo. Quindi forse è l’occasione giusta per far riposare qualcuno. O persino l’unica occasione, da qui a dieci giorni.

CALENDARIO IN CRESCENDO – L’Inter si trova davanti un calendario fitto. Decisamente fitto. Da oggi alla pausa invernale, il 22 dicembre, ci sono cinque partite. Dopo lo Spezia, nello specifico, la Roma sabato e il Real Madrid martedì. Entrambe in trasferta. Due gare di alto profilo, che per diversi motivi mettono la squadra di Thiago Motta in un’ottica differente. E quindi Inzaghi potrebbe fare scelte differenti.

RIPOSO PER QUALCUNO – Letto il calendario, la gara dello Spezia, come dicevamo, sembra l’unica occasione per far riposare qualcuno dei titolari. Niente di estremo, ma un paio di cambi non dovrebbero stupire nessuno. Inzaghi ha il dovere di gestire la sua rosa. Per arrivare al meglio a questo sprint finale prima della sosta invernale.