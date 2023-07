Inter, la decisione della società per il Giappone: c’è una priorità − Sky

L’Inter è in partenza per la tournée in Giappone ma due profili importanti della società hanno deciso di non partire. La loro priorità è ora un’altra. Il punto della situazione di Sky Sport.

PRIORITÀ − L’Inter è a Milano Malpensa, da dove a breve partirà per il Giappone. Con la squadra e con Simone Inzaghi, secondo le ultime di Sky Sport, non ci sono e non ci saranno però Beppe Marotta e Piero Ausilio. Partirà quindi solamente Dario Baccin. Segno questo che il lavoro sul mercato è la priorità.