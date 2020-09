Inter con un obiettivo per la Champions League: strategia importante – Sky

Inter-Shakhtar Donetsk

L’Inter si affaccia alla stagione che si appresta a cominciare con l’obiettivo di fare lo step decisivo in campionato ma anche di dimostrare in Champions League i progressi fatti in Europa League. L’analisi di Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”

UN OBIETTIVO – L’Inter si presenta alla prossima Champions League con un obiettivo: «L’obiettivo sarà quello di andare oltre il girone, negli anni precedenti tante belle partite, ma ha avuto grandi avversari e lo ha sfiorato. Quest’anno anche forte dell’esperienza in Europa League proverà a superare il girone. L’Inter sta trovando occasioni per avere più carisma, esperienza e cattiveria. Vidal e Kolarov fanno parte di questo discorso. Ha dimostrato di poter arrivare vicina alla Juve e ora vuole anche andare avanti in Champions con la strategia di mercato».