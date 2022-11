Inter Campus, interscambio in Bulgaria con altre sei realtà socioeducative

Inter Campus continua nella sua crescita attraverso l’interscambio con altre squadre che si occupano del sociale. Presso le moderne strutture del Ludogorets a Razgrad, in Bulgaria, la delegazione nerazzurra si è confrontata con altre sei realtà

INTERSCAMBIO – Inter Campus mira a crescere sempre di più attraverso lo scambio di informazioni e il confronto con altre società che si occupano del sociale. E così in Bulgaria, presso le moderne strutture del Ludogorets nella città di Razgrad, si è svolta e appena conclusa una sette giorni di interscambio tra lo Staff Inter Campus e quelli di altri club che rientrano nel circuito EFDN. Vale a dire: Shakhtar Social, Kaa Gent, Valerenga Oslo, Excelsior Foundation e Maccabi Netanya, oltre ovviamente al Ludogorets e allo staff EFDN che ha moderato e gestito gli incontri.

SESSIONI TEORICHE E PRATICHE – La settimana di incontri è stata strutturata sia in sessioni teoriche che pratiche sui campi del settore giovanile del Ludogorets. Le società si sono scambiate informazioni e nuove idee. L’incontro è stato produttivo soprattutto per quanto riguarda l’importante tema inserito nella metodologia applicata come le Lifeskills. Fondamentale anche l’interscambio tra realtà europee impegnate in progetti socioeducativi, fattore che agevola l’arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze.

Fonte: inter.it