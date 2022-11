Altafini: «Io abituato alle grandi partite! I giocatori sentono responsabilità»

Jose Altafini è uno degli ospiti del format “On the pitch” dedicato al derby di Milano. L’ex giocatore del Milan ha parlato del suo primo derby, giocato del 27 marzo 1960

MOMENTO SPECIALE – Ecco le parole di Jose Altafini riguardo ai derby di Milano. L’ex giocatore brasiliano è uno dei protagonisti del format “On the pitch – Derby di Milano”: «Due giorni prima del mio derby (quello del 27 marzo 1960, ndr) era nata mia figlia. Boniperti diceva di odiare tutti i derby, perché è una lotta di due squadre che devono per forza vincere per i tifosi. E i giocatori sentono questa responsabilità. Io avevo giocato al Maracana, a Madrid… quando sei in campo pensi solo a giocare. Quando perdi è un problema perché i tifosi si arrabbiano, quello che conta sono loro. Io sono stato uno dei pochi in Italia o al mondo che ha segnato 4 gol alla Juventus, 4 al Santos e 4 all’Inter. Non sono in tanti ad averlo fatto»