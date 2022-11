Belgio, caos nello spogliatoio dopo il Marocco. Lukaku al centro della rissa

Non si placano gli animi all’interno dello spogliatoio del Belgio. Le parole di Kevin De Bruyne, le relazioni non rosee tra i giocatori e i risultati che mancano secondo L’Equipe hanno portato al caos nel post-partita contro il Marocco. Lukaku il paciere

PACIERE – La pace non regna sovrana all’interno dello spogliatoio del Belgio. Le parole di Kevin De Bruyne sulle occasioni mancate negli scorsi anni, la sconfitta con il Marocco (vedi articolo) e la possibilità di uscire ai gironi hanno generato il caos più totale tra i giocatori. Secondo L’Equipe, giornale francese, c’è stato un incontro per rendere più calma la situazione. La questione però non è delle più semplici: De Bruyne e Courtois non si parlano da tempo per problemi personali, Batshuayi e Lukaku non sono migliori amici così come Hazard e Trossard. Proprio il giocatore dell’Inter Romelu Lukaku avrebbe placato gli animi durante il post-partita di Belgio-Marocco. In quegli attimi c’è stato un litigio importante che ha visto coinvolti diversi compagni.