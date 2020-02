Inter Campus, iniziativa in Libano con Turkish Airlines: i dettagli

Inter Campus, iniziativa in Libano con Turkish Airlines:...

Inter Campus prosegue i suoi lavori in diverse parti del mondo. Il sito ufficiale della società riporta di un’iniziativa in Libano, nazione in particolare difficoltà sociale, assieme a Turkish Airlines: ecco di cosa si tratta.

L’INIZIATIVA – “Il Libano è attraversato in questi mesi da violente tensioni causate da un diffuso malcontento popolare nei confronti della classe dirigente e del sistema politico, caratterizzato dalla distribuzione dei poteri su base confessionale.

La grave crisi economica e produttiva, la svalutazione della moneta locale e il conseguente innalzamento dell’inflazione sono poi fattori che spingono il paese sull’orlo di un profondo baratro, senza considerare il conflitto che sta devastando da anni la vicina Siria e che ha riversato in Libano centinaia di migliaia di profughi.

In questo scenario complesso continua, grazie al supporto della ong Anera, l’impegno di Inter Campus e di Turkish Airlines, Travel Proud Partner del progetto, in favore di ottanta bambini e bambine profughi palestinesi e siriani, ma anche libanesi, che vivono nel campo profughi di Shatila. Il campo si estende per mezzo chilometro quadrato e ospita circa trentamila abitanti privati di acqua potabile, fognatura e corrente elettrica.

Durante la missione, oltre alla consegna dei nuovi kit e agli allenamenti in campo coi piccoli intercampisti, la delegazione di Inter Campus ha portato avanti l’aggiornamento tecnico per gli allenatori locali, tutti giovani nati e cresciuti a Shatila e con un grande desiderio di supportare il processo educativo delle future generazioni”.

