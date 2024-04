Inter, senti Bonan: «Il Milan ha la necessità assoluta di vincere il derby»

A una settimana esatta da Milan-Inter, con la possibilità per i nerazzurri di ottenere aritmeticamente lo scudetto, il clima derby è ormai infuocato. Delle due squadre parla Alessandro Bonan.

NECESSITÀ – Alessandro Bonan inquadra il momento del Milan che, non solo dovrà affrontare l’Inter, ha anche la sfida di Europa League a cui pensare. Nello studio di Sky Sport 24 il giornalista afferma: «Stefano Pioli ha la necessità di ribaltare il risultato dell’andata a Roma, cosa che sarà difficilissima. E ha la necessità assoluta di vincere il derby. O, comunque, di fare una grande partita. Perché subire una sconfitta in casa e subire la festa dell’Inter in casa potrebbe essere un po’ troppo da sopportare. Se io fossi l’allenatore del Milan tra i due sceglierei chiaramente l’andare avanti in Europa League».

Inter, finale di stagione rilassante? Bonan spiega perché

CORDA SPEZZATA – Alessandro Bonan, poi, si sofferma sull’Inter e sulle ultime prestazioni disputate: «Calo Inter? Penso sia normale che, quando vinci troppo in anticipo come ha fatto la squadra di Simone Inzaghi, cominci un po’ a guardarti intorno e a distrarti. Credo poi che con l’eliminazione in Champions League si sia spezza la corda tesa, necessaria per ottenere grandi risultati su più fronti. Quindi l’Inter è una squadra che lentamente si sta rilassando un pochino. Ma penso che sia assolutamente normale considerando che ha fatto ampiamente il proprio dovere e anche di più. Ha vinto con grande anticipo il campionato e resta giusto il dettaglio di un punto o due persi. Se trovi di fronte il Cagliari che ha molte più motivazione è normale che tu possa incappare in un risultato come questa».