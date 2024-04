De Grandis: «Inter troppo leziosa. Milan, scudetto in faccia? Pesante!»

Da quanto accaduto in Inter-Cagliari a quello che potrebbe verificarsi nel derby contro il Milan il prossimo lunedì. Le considerazioni di Stefano De Grandis nello studio di Sky Sport 24.

PECCATO DI SUPERBIA – Stefano De Grandis è chiamato a fare il punto sull’Inter, rimontata per due volte dal Cagliari a San Siro. Il giornalista dichiara: «Braccino dell’Inter? Secondo me non si tratta di questo. È la consapevolezza che ormai hai vinto. Fai un gol e cominci a giochicchiare, sei lezioso e un pochino accademico. Sanchez sul gol fa un bellissimo movimento. Lui sta facendo un ottimo finale di campionato, giocando da rifinitore. Fa gol Thuram, che non segnava da tantissimo tempo. Però l’attaccante francese è uno che al primo anno in Italia ha fatto più di dieci gol e più di cinque assist con l’Inter. Questo è una sorta di record. Poi Frattesi quando entra è sempre decisivo. E come tira i rigori Calhanoglu, nono consecutivo segnato. Con lui non è previsto l’errore perché ha dei piedi meravigliosi. Però è giusto fare i complimenti al Cagliari».

AMNESIE E PERICOLI – Poi Stefano De Grandis si sofferma sul Milan, prossimo avversario dell’Inter, che rischia di farsi molto male per due motivi: «Secondo me quella del Milan non è una brutta stagione. È secondo alle spalle di un’Inter che fa una stagione meravigliosa. Pioli paga queste amnesie della squadra, che ogni tanto stacca la spina e frena. Settimana di passione? Sì perché il Milan deve provare a vincere l’Europa League per avere un titolo. Il resto interessa ai tifosi perché se esci dall’Europa e poi l’Inter ti alza lo scudetto in faccia sul tuo campo diventa tutto un po’ pesante. Però la partita che conta è Roma-Milan, sono d’accordo con Pioli».